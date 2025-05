F1 : Bagarre avec Leclerc, Gasly balance !

Le Grand Prix d’Imola n’a pas pris la tournure espérée pour Pierre Gasly. À la lutte avec Charles Leclerc, le Français s’est manqué dans un virage et a perdu de précieuses places. Le pilote d’Alpine s’est d’ailleurs livré sur sa bagarre avec le pilote de Ferrari sur la piste italienne.

Qualifié en 10e position, Pierre Gasly pensait pouvoir obtenir un bon résultat pour Alpine à Imola ce dimanche. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour le pilote de 29 ans. À la lutte avec Charles Leclerc , qui s’élançait de la 11e place, le Français a essayé de résister. Mais finalement, Pierre Gasly a payé cher une erreur dans sa bataille avec son homologue de chez Ferrari . Le natif de Rouen a perdu de précieuses places, et a finalement terminé la course hors des points, en 13e position.

« Ma bagarre avec Leclerc ? Juste... ouais, ce n'était pas bon. On se battait déjà dans le virage 7. J'étais légèrement devant dans le virage 8. J'ai essayé de lui laisser un peu de place. Je pensais que j'allais prendre le virage à peu près au milieu de la piste, mais quand j'ai braqué, j'ai juste perdu l'arrière. Je suis sorti tout de suite. Donc, j'ai perdu du temps et des positions à ce moment-là » a d’ailleurs raconté Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Ce n'était clairement pas notre jour»

Le pilote d’Alpine avoue également avoir été victime de la seconde entrée en piste de la voiture de sécurité après l’abandon de Kimi Antonelli. « On est partis sur une stratégie à deux arrêts. Et je pense que ça aurait pu devenir assez intéressant en fin de course, surtout face à ceux qui faisaient un seul arrêt. On savait qu'on revenait sur eux, et qu'il leur serait très difficile d'aller jusqu'au bout. Mais avec cette dernière voiture de sécurité, ça leur a offert un arrêt gratuit. Et voilà, c'était terminé. Donc oui, ce n'était clairement pas notre jour » a confié Pierre Gasly.