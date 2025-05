F1 : Gasly, l'accident que personne n'a vu venir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le week-end en Italie a bien débuté pour Pierre Gasly. Troisième des essais libres 2 ce vendredi du Grand Prix d'Émilie-Romagne de Formule 1 derrière les deux McLaren (Oscar Piastri et Lando Norris), le pilote français a néanmoins endommagé sa monoplace en raison d'un accident avec un lapin, qui n'a malheureusement pas survécu.

Les McLaren ont envoyé un message à la concurrence. En Italie, il faudra encore compter sur Oscar Piastri et Lando Norris qui ont dominé la 2e séance d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne ce vendredi. Au volant de son Alpine A524, Pierre Gasly a pris une étonnante troisième place. Après la course, le pilote français était visiblement ravi de sa performance.

Gasly savoure sa belle troisième place

« Oui, c'est un très, très bon vendredi depuis le premier tour. Je savais que la voiture était dans une bien meilleure situation qu'à Miami. Je suis heureux que nous ayons réussi à répondre à certaines des questions que nous nous posions après la dernière course. Je suis donc très satisfait des sensations que j'ai eues. La voiture réagit comme je le souhaite. Je suis vraiment capable d'être à la limite et de la pousser au maximum. Le feeling est donc très bon. La performance est là. Évidemment, nous savons que du vendredi au samedi, les autres en gardent généralement un peu plus en réserve, mais je pense qu'il est assez juste de dire que c'est probablement le meilleur vendredi depuis le début de l'année » a déclaré Gasly.

Un lapin a perdu la vie

Mais sur le circuit, Gasly s’est fait peur. Le Français a endommagé sa voiture en percutant un lapin. « Oui, malheureusement. Je ne savais pas si c'était un petit chat ou un gros lapin. Il s'est avéré que c'était un gros lapin qui traversait la piste. Je n'ai pas pu l'éviter et j'ai eu un choc assez violent sur l'aileron avant. Malheureusement, le lapin n'a pas survécu et l'aileron avant a été cassé. Ce n'était pas idéal, ce n'était pas la fin de la séance que nous voulions » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Motorsport.