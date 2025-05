F1 - Gasly : Alpine annonce un grand changement !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, un coup de tonnerre a retenti en F1. Alpine a officialisé le départ d’Oliver Oakes. L’écurie française a ensuite nommé Flavio Briatore comme directeur d’équipe. Pierre Gasly semblait d’ailleurs emballé par la nouvelle. Luca de Meo, PDG de Renault, a toutefois laissé entendre que l’Italien n’allait pas s’éterniser à ce poste.

C’est un coup de tonnerre qui a frappé la F1 ces derniers jours. Mécontente de ses résultats, Alpine a apporté du changement dans son organigramme. L’écurie française a notamment officialisé le départ d’Oliver Oakes, remplacé par Flavio Briatore au poste de directeur d’équipe. Pierre Gasly n’a d’ailleurs pas manqué de faire savoir qu’il validait cette décision.

Révolution chez Alpine, Pierre Gasly valide

« Flavio pousse l’équipe de manière impressionnante, s’efforçant d’exploiter au maximum chaque élément et s’efforçant vraiment d’améliorer la situation de l’équipe. Il arrive avec une grande expérience, un réseau important, c’est quelqu’un qui apporte des changements, et parfois, il faut être poussé et mis au défi, et c’est ce qu’il fait constamment. Je pense qu’il a apporté beaucoup de bonnes choses à l’équipe » a-t-il lâché ces derniers jours. Le PDG de Renault a néanmoins laissé entendre que Flavio Briatore n’allait pas s’éterniser à ce poste.

«Il faut être obstiné et persévérer»

« Nous essayons de trouver une certaine stabilité dans cette équipe. Une chose est sûre : nous allons continuer à investir jusqu’à trouver l’alchimie nécessaire pour performer. Alpine est impliquée dans de nombreuses disciplines, dont l’Endurance. Samedi, nous avons obtenu de bons résultats (aux 6 Heures de Spa-Francorchamps), ce qui nous donne beaucoup d’espoir pour Le Mans. Il y a des choses qui fonctionnent et d’autres qui ne fonctionnent pas. Il faut être obstiné et persévérer » a indiqué Luca de Meo dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Pierre Gasly devrait donc se préparer à un nouveau grand changement chez Alpine.