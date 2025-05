F1 : Grand changement pour Gasly, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Alpine a de nouveau changer plusieurs choses en interne avec les départs de Jack Doohan et d'Oliver Oakes, le team manager de l'équipe. C'est donc Flavio Briatore qui gère désormais l'écurie française. Et visiblement, Pierre Gasly valide cette révolution.

C'était probablement un peu trop calme depuis le début de la saison chez Alpine. Par conséquent, Flavio Briatore a pris les choses en mains en annonçant d'abord le départ de Jack Doohan, remplacé par Franco Colapinto. Un changement de pilotes qui n'est pas vraiment une grande surprise compte tenu des rumeurs qui bruissaient ces dernières semaines. En revanche, le départ d'Oliver Oakes n'était absolument pas envisagé. Le team principal de l'équipe Alpine a effectivement présenté sa démission, ce qui laisse Flavio Briatore seule aux commandes de l'écurie française. Et ce n'est pas pour déplaire à Pierre Gasly.

Gasly valide les changements chez Alpine

« Flavio pousse l’équipe de manière impressionnante, s’efforçant d’exploiter au maximum chaque élément et s’efforçant vraiment d’améliorer la situation de l’équipe. Il arrive avec une grande expérience, un réseau important, c’est quelqu’un qui apporte des changements, et parfois, il faut être poussé et mis au défi, et c’est ce qu’il fait constamment. Je pense qu’il a apporté beaucoup de bonnes choses à l’équipe. Évidemment, ce n’est pas un sport où les choses vont changer en deux ou trois mois. Il nous faut un peu de temps, mais il pousse clairement tout le monde dans la bonne direction », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.

«Flavio travaille bien avec les gars, et globalement, nous progressons beaucoup»

« Nous remettons simplement en question le processus et la façon dont nous procédons, et nous nous demandons si nous le faisons de la meilleure façon possible. Nous faisons beaucoup de belles choses, mais c’est un sport en constante évolution, et il faut toujours réfléchir à ce que nous faisons, à la façon de suivre la technologie et de faire progresser l’équipe. Je pense que Flavio travaille bien avec les gars, et je pense que globalement, nous progressons beaucoup »