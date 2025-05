F1 - Verstappen : Transfert validé chez Red Bull !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le deuxième Grand Prix de la saison seulement, Red Bull a décidé de rétrograder Liam Lawson chez Racing Bulls et de promouvoir Yuki Tsunoda. Bien que ce dernier ait lui aussi rencontré des difficultés depuis qu’il est le coéquipier de Max Verstappen, Helmut Marko a assuré qu’il ne regrettait absolument pas ce choix.

Contraint d’abandonner en Australie, puisque 15e en Chine, Liam Lawson n’aura eu que deux Grands Prix pour faire ses preuves chez Red Bull. Avant de se rendre à Suzuka, l’écurie autrichienne décidait d’effectuer du changement, rétrogradant le Néo-Zélandais chez Racing Bulls pour faire de Yuki Tsunoda le coéquipier de Max Verstappen. Mais le Japonais est lui aussi loin du Néerlandais, que ce soit en qualifications ou en course.

« Tsunoda il est bien plus proche de Max que Liam »

« Oui, mais il est bien plus proche de Max que Liam », a répondu Helmut Marko quand il a été interrogé à ce sujet, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le conseiller de Red Bull assure ne pas regretter ce choix. « Pour sa deuxième course seulement au volant de la Red Bull, il a terminé dans les points. C’était une performance exceptionnelle et la preuve que nous avions bien agi. À quand remonte la dernière fois où nous avons eu deux voitures dans les points ? Je ne m’en souviens pas. »

« Liam n’a pas supporté la pression chez Red Bull »

« Liam n’a pas supporté la pression chez Red Bull. C’est pourquoi c’était la bonne décision de confier le poste à quelqu’un d’autre », a ajouté Helmut Marko. « Nous savons ce que nous faisons. Et nous n’avons pas abandonné Liam : il court toujours en Formule 1 et possède l’un des 20 seuls baquets en F1 au monde. Il a été bien accueilli à nouveau par Racing Bulls et ses performances sont à nouveau meilleures. »