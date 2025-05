F1 - Red Bull : Le «problème» qui va faire fuir Verstappen ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen va probablement se jouer cette saison. Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull, activable en fonction des résultats de l’équipe. L’écurie autrichienne a d’ailleurs annoncé un problème qui pourrait faire fuir le Néerlandais à l’issue de l’année.

Red Bull pourrait bien perdre Max Verstappen à l’issue de la saison. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie dans son contrat, activable si les résultats ne sont pas au rendez-vous cette année. Et pour le moment, les choses sont un peu délicates pour le quadruple champion du monde, troisième du classement général de la F1 derrière Lando Norris et Oscar Piastri. Quatrième du Grand Prix de Miami, Max Verstappen galère toujours avec sa monoplace. Red Bull a d’ailleurs fait savoir qu’il y avait un souci global avec la voiture.

«Quelques problèmes avec les freins dont Max n’a pas été satisfait»

« Je pense que nous avons eu quelques problèmes avec les freins dont Max n’a pas été satisfait, et je pense que cela pourrait aggraver ou contribuer au problème général. Mais je pense que les pilotes parlent d’un engourdissement dans la voiture lorsque les choses commencent à surchauffer » a d’abord expliqué Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«McLaren fait un meilleur travail»

« Il y a donc beaucoup de choses à prendre en compte et à méditer après cette course. Mais je pense que McLaren fait un meilleur travail pour garder les températures sous contrôle, certainement sur ce type de circuit et à cet endroit » a ensuite ajouté le patron de chez Red Bull. À voir maintenant si l’écurie autrichienne réglera rapidement les problèmes pour éviter la catastrophe avec Max Verstappen en fin de saison. En attendant, Red Bull et le Néerlandais ont leur regard fixé sur le Grand Prix d’Imola, avec pour objectif d’aller décrocher une deuxième victoire cette année le 18 mai prochain.