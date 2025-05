F1 - Ferrari : Surprise, Hamilton annonce déjà la fin ?

Pierrick Levallet

Le début de saison n’est pas aussi bon qu’escompté pour Lewis Hamilton. Alors que son transfert chez Ferrari a eu l’effet d’un coup de tonnerre en F1, le Britannique ne pointe qu’à la 7e place du classement général. Et alors qu’il a terminé 8e à Miami, le septuple champion du monde a sous-entendu que ses galères allaient prendre fin rapidement.

«Je pense que cette voiture a vraiment du potentiel»

« La huitième place ne reflète pas vraiment la réalité. Je suis optimiste pour l’avenir. Je pense que cette voiture a vraiment du potentiel. Quelque chose nous freine en ce moment, nous avons perdu en performance depuis la Chine. Et ce potentiel est bien là, mais nous ne pouvons pas l’exploiter. Tant que nous n’aurons pas trouvé de solution, nous resterons dans cette situation. En attendant, nous pouvons travailler sur tous les autres aspects, les processus » a d’abord lancé le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par F1 Only.

«J’ai eu un meilleur week-end dans l’ensemble»

« Je pense que ce week-end, même si nous ne sommes pas aussi rapides que nous le souhaiterions, j’ai eu un meilleur week-end dans l’ensemble. Le résultat ne le montre peut-être pas nécessairement aujourd’hui. Mais j’étais 12e, donc très difficile à dépasser ici, les voitures étaient évidemment très proches. J’ai chaussé les pneus moyens et j’ai senti la voiture prendre vie, et j’étais très optimiste à ce moment-là. Mais nous avons perdu beaucoup de temps dans les tours où Charles et moi nous battions, et j’étais clairement plus rapide à ce moment-là » a ensuite ajouté Lewis Hamilton.