F1 : Schumacher, l’incroyable retour ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sans volant en Formule 1 depuis son départ de Haas à l'issue de la saison 2022, Mick Schumacher a rejoint le projet d'Alpine en Endurance. Cependant, alors que son retour en F1 semblait hypothétique, l'arrivée de Cadillac en 2026 pourrait bien tout changer.

Après seulement deux saisons chez Haas, Mick Schumacher avait été évincé par l'écurie américaine à l'issue de la saison 2022. Toto Wolff avait alors décidé de l'attirer chez Mercedes en tant que troisième pilote, mais alors qu'il n'a pas pu trouver de baquet de titulaire en F1, le fils du septuple champion du monde a finalement rejoint le programme WEC d'Alpine cette saison où cela se déroule d'ailleurs plutôt bien pour lui.

Mick Schumacher, retour surprise en F1 ?

Suffisant pour envisager un retour en Formule 1 ? C'est bien possible grâce à l'arrivée de Cadillac sur la grille la saison prochaine. La nouvelle écurie n'a pas encore annoncé son duo de pilotes, mais alors que la rumeur d'une arrivée de Sergio Pérez prend de l'ampleur, celle de Mick Schumacher commence également à prendre de l'épaisseur. Le pilote allemand était d'ailleurs présent à Miami ce week-end afin d'assister à un événement Cadillac. Selon les informations de BILD, des conversations ont même eu lieu entre Mick Schumacher et la marque américaine. La concurrence est toutefois rude puisque l'un des deux baquets semble promis à Sergio Pérez tandis que pour le second, Colton Herta, l’une des stars de l’Indycar, fait figure de favori. Mais le pilote américain doit encore obtenir sa super licence F1, ce qui n'est pas fait. Cela laisse donc la porte ouverte Mick Schumacher.

Ralf Schumacher sort du silence

Dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, Ralf Schumacher, qui n'est autre que l'oncle de Mick, a d'ailleurs commenté ces rumeurs : « En gros, Mick est un pilote qui a une assez bonne expérience en Formule 1 et qui a aussi bien géré les situations. Mick n’a pas eu la vie facile chez Haas avec Steiner, mais sa transition vers le WEC s’est finalement très bien déroulée, ce qui est important. Ce dont Cadillac a besoin, c’est d’un pilote avec qui on peut construire quelque chose, qui ne ne crashe pas et qui a l’esprit d’équipe ».