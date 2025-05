F1 - Alpine : Le coup de gueule de Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Miami n’a pas pris la tournure escomptée pour Alpine. Pierre Gasly a notamment terminé à la 13e position, très loin derrière Oscar Piastri. Le pilote français n’a jamais semblé en mesure de pouvoir terminer dans les points ce dimanche. Il s’est donc permis un coup de gueule, en fixant son regard sur Imola dans le même temps.

Alpine s’est affichée en difficulté à Miami ce dimanche. L’écurie française n’a pas vraiment obtenu de bons résultats. Jack Doohan n’a pas terminé la course et Pierre Gasly est arrivé en 13e position, très loin derrière le vainqueur Oscar Piastri. Le pilote français a d’ailleurs semblé déçu des performances de sa monoplace après la course. Et il n’a pas manqué de le faire savoir en marge du Grand Prix d’Imola le 18 mai prochain.

«Nous sommes juste trop lents»

« Les choses n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû. En voyant le rythme d'aujourd'hui, je ne pense pas que cela aurait changé la situation. Nous sommes juste trop lents. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à creuser. Nous devons juste comprendre pourquoi et nous assurer qu'à Imola, nous reviendrons avec un package aussi performant qu'à Djeddah et Bahreïn » a lâché Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Il est clair que quelque chose n'a pas fonctionné ce week-end»

« Est-ce qu’on aura des évolutions à Imola ? Non, non, la voiture sera la même. Avec cette voiture à Djeddah et à Bahreïn, nous nous battions pour les points et aujourd'hui nous en terminons très loin. Donc, oui, il est clair que quelque chose n'a pas fonctionné ce week-end » a ensuite indiqué le pilote d’Alpine. À voir maintenant si le circuit d’Imola sera plus adapté à la voiture française, et si l’écurie aura trouvé le problème de Miami afin que Pierre Gasly puisse terminer à nouveau dans les points. Le Français est en tout cas déterminé à réitérer sa performance de Bahreïn (7e).