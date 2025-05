F1 : Hamilton s’agace, Ferrari lui répond cash !

Pierrick Levallet

Son transfert chez Ferrari a fait l’effet d’un coup de tonnerre en F1. Lewis Hamilton a rejoint la Scuderia après plus d’une décennie chez Mercedes afin de relancer sa carrière. Mais la saison 2025 ne prend pas la tournure escomptée. 8e du Grand Prix de Miami, le septuple champion du monde ne pointe qu’à la 7e place du classement général. Le pilote de 40 ans a d’ailleurs été agacé après la course. Frédéric Vasseur n’a donc pas manqué de lui répondre.

«J'ai parlé avec Lewis, il était un peu frustré»

« Lewis était en mediums à ce moment-là et Charles en durs et Lewis avait certainement plus de chances de rattraper Antonelli. On leur a demandé de 'swapper' [d'échanger les positions] et notre règle interne c'est que si on ne rattrape pas la voiture de devant, on 'reswap' pour revenir à la position initiale. Alors après, on peut argumenter qu'on a perdu un demi-tour ou un tour à le faire, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes aujourd'hui qui aient demandé à leurs pilotes de 'swapper' » a d’abord lancé le patron de chez Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«On a essayé de faire ce qu'on a pu»

« Ce n'est pas facile de demander à Charles ou Lewis de céder la position mais ils l'ont fait proprement. J'ai parlé avec Lewis, il était un peu frustré parce qu'il avait le sentiment que ça aurait pu être fait un petit peu avant, mais en fin de compte, on a essayé de faire ce qu'on a pu et notre week-end ne se joue pas sur le fait d'échanger ou non les positions » a ensuite ajouté Frédéric Vasseur. À voir maintenant si le Grand Prix d’Imola se déroulera mieux pour Lewis Hamilton et Ferrari le 18 mai prochain.