F1 - Gasly : Coup de tonnerre chez Alpine, la fake news !

Alors que Franco Colapinto sera désormais le nouveau coéquipier de Pierre Gasly à la place de Jack Doohan, Alpine a également annoncé le départ d’Oliver Oakes de son poste de team principal. Il est remplacé par Flavio Briatore, qui a assuré que son départ n’était pas dû à un désaccord entre eux, mais à des raisons personnelles.

Ça bouge chez Alpine. Déjà annoncé sur la sellette depuis le début de la saison, Jack Doohan n’aura tenu que six Grands Prix. L'Australien âgé de 22 ans a été remplacé par Franco Colapinto, qui est donc le nouveau coéquipier de Pierre Gasly. L’écurie française a également annoncé le départ d’Oliver Oakes, remplacé par Flavio Briatore à son poste de team principal.

« C'est totalement faux et ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité »

Dans un communiqué publié par Alpine, Flavio Briatore a nié tout désaccord entre les deux hommes qui aurait mené au départ d’Oliver Oakes : « Beaucoup de choses ont été dites de manière incorrecte associant la démission d'Oli à de prétendus désaccords ou au fait que nous ayons des visions différentes. C'est totalement faux et ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité. Nous respectons la demande de démission d'Oli et l'avons acceptée. Les raisons ne sont pas liées à l'équipe et sont de nature personnelle. »

« C'est une décision personnelle de ma part de prendre du recul »

« Je continuerai à être de plus en plus impliqué avec l'équipe au côté du solide management qui est déjà en place. On va travailler dur pour améliorer notre position cette saison et pour préparer 2026 », a ajouté Flavio Briatore. Oliver Oakes a également pris la parole, déclarant : « C'est une décision personnelle de ma part de prendre du recul. Flavio a été comme un père pour moi et n'a pas été autre chose qu'au soutien depuis que j'ai pris ce rôle. Tout le monde est en place pour 2026. Je crois en Enstone. »