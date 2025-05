F1 - Gasly : La décision choc d’Alpine !

Pierrick Levallet

Alpine a pris une décision surprenante pendant le Grand Prix de Miami ce dimanche. Pierre Gasly n’ayant pas été convaincu par le comportement de sa monoplace, l’écurie française a apporté quelques changements à la monoplace et a opté pour une stratégie audacieuse. Ce choix n’a toutefois pas vraiment été rentable.

Le Grand Prix de Miami a été plutôt décevant pour Alpine. Jack Doohan a été contraint à l’abandon et Pierre Gasly ne s’est contenté que d’une treizième place. Le pilote français a malgré tout rapporté un point à son équipe. Alpine avoue toutefois avoir pris une décision audacieuse, qui en a étonné plus d’un, avec Pierre Gasly.

«Pierre n’était pas satisfait du comportement de la voiture»

« Nous sommes déçus au moment de quitter Miami, car nous n’étions pas assez performants pour nous battre pour les points. Nous ne repartons toutefois pas les mains vides avec le point inscrit lors du Sprint. Pierre n’était pas satisfait du comportement de la voiture en qualifications. Compte tenu de sa position de départ, nous avons pris la décision d’apporter des changements sur sa monoplace et de partir depuis la voie des stands. [...] Même si nous avons gagné quelques places, cela ne valait que le treizième rang à l’arrivée » a révélé Oliver Oakes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous sommes juste trop lents»

Pierre Gasly, de son côté, s’est permis un petit coup de gueule après le Grand Prix de Miami. « Les choses n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû. En voyant le rythme d'aujourd'hui, je ne pense pas que cela aurait changé la situation. Nous sommes juste trop lents. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à creuser. Nous devons juste comprendre pourquoi et nous assurer qu'à Imola, nous reviendrons avec un package aussi performant qu'à Djeddah et Bahreïn » a lancé le Français. À voir maintenant si le Grand Prix d’Imola prendra une tournure plus heureuse pour Alpine.