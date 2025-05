F1 - Prost : «Il doit se taire», le coup de pression pour faire tomber Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quadruple champion du monde, Alain Prost est bien placé pour savoir de dont a besoin un pilote pour remporter un championnat. C'est ainsi qu'il a donné son point de vue sur Lando Norris, qui semblait être le favori de la saison compte tenu de la supériorité de sa monoplace. Mais chez McLaren, c'est finalement Oscar Piastri qui crève l'écran. Et Alain Prost a une explication.

Bien qu'une nouvelle fois champion du monde la saison dernière, Max Verstappen a été plus concurrencé que jamais, notamment par les McLaren dont la monoplace était la plus rapide durant toute la seconde partie de saison. Par conséquent, au moment d'aborder la saison 2025, Lando Norris faisait figure de favori puisqu'il est volant de la voiture la plus rapide de la grille. Cependant, c'est son coéquipier qui est le leader du championnat du monde après six courses. Oscar Piastri reste effectivement sur trois victoires consécutives. Comment expliquer cette situation ? Pour Alain Prost, le sang froid de l'Australien fait clairement la différence face à la communication excessive du Britannique.

Prost conseille Norris pour le titre !

« Le sport auto se joue évidemment sur la piste. Les réflexes comme le talent naturel des pilotes sont évidemment essentiels. Mais le sport auto se joue également dans la tête. La psychologie y est un élément crucial. Il l'était déjà à mon époque, mais les réseaux sociaux l'ont rendue encore plus cardinale dans la réussite d'un pilote. Désormais, tout se montre, tout se vit, tout se sait. Bon nombre de pilotes succombent à cette mode du partage. Je pense qu'en faisant cela, ils s'imposent une pression de malade. D'autres choisissent la discrétion, à mon sens avec raison. Le nouveau leader du Championnat, Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), ne communique guère. On ne connaît pas grand-chose de sa vie hors des circuits. D'un naturel réservé, l'Australien disparaît entre deux courses et se libère de cette pression », écrit-il dans sa chronique pour L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de se taire»

« Son équipier Lando Norris, en revanche, est en permanence sur les réseaux. On le voit en boîte de nuit. Et en plus, quand il est sur les circuits, il avoue ses faiblesses. Plus on se montre, plus on se fragilise. Lando est un pilote que je respecte énormément, mais si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de se taire et de ne pas s'affaiblir ainsi. Les conséquences sont énormes, et pas seulement auprès de ses collègues pilotes. Il y a l'image qu'il diffuse dans l'équipe. Elle est plus importante que l'on imagine, parce que cela influe sur les impressions qu'ont les mécaniciens ou les ingénieurs, éléments capitaux. Et puis, il y a les médias qui aujourd'hui influent, eux, sur les réseaux sociaux. Si vous les écoutez aujourd'hui, Lando Norris n'a aucune chance, Lewis Hamilton a perdu son niveau. Parce que, justement, Lewis, lui aussi, se livre beaucoup. Sa grande force a toujours été de reconnaître ses erreurs mais en le faisant publiquement, il fragilise son image et peut-être même sa confiance. Les gens le disent fini, alors qu'on a bien vu, avec sa victoire en sprint à Shanghai, qu'il ne l'est pas ! », ajoute Alain Prost.