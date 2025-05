F1 - Verstappen : Coup de tonnerre, la fin annoncée à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Coup de tonnerre dans le paddock. Alors que Red Bull, malgré des prestations toujours exceptionnelles de la part de Max Verstappen, connaît un début de saison compliqué, l’avenir de son Team Principal Christian Horner serait remis en cause. A en croire les dernières révélations de la presse autrichienne, le Grand Prix d’Émilie-Romagne pourrait marquer la fin entre les deux parties.

Troisième du championnat du monde derrière Lando Norris et Oscar Piastri, Max Verstappen doit faire face à la grosse concurrence de McLaren. Chez Red Bull, le début de saison 2025 aura été compliqué, avec la décision de remplacer Liam Lawson par Yuki Tsunoda. De plus, une certaine instabilité a existé, avec des tensions entre le clan de Max Verstappen et la direction de Red Bull.

Christian Horner pourrait quitter Red Bull !

Si finalement, tout semblait s’être remis en place du côté de l’écurie autrichienne, c’est Christian Horner qui se retrouve sous le feu d’un possible départ. Selon plusieurs médias autrichiens comme le quotidien Österreicher Zeitung, le directeur d’équipe serait sur la sellette. Ces affirmations vont encore plus loin, alors que Österreicher Zeitung révèle que le Grand Prix d’Émilie-Romagne la semaine prochaine à Imola pourrait être la dernière apparition de Christian Horner sous les couleurs de Red Bull.

Qui pour le remplacer ?

Un véritable coup de tonnerre pour la bande à Max Verstappen. De son côté, AutoSprint confirme qu’en interne, Christian Horner a progressivement perdu du soutien au sein de Red Bull. Mais alors, en cas de départ, par qui serait remplacé le dirigeant britannique ? Pour ces médias, le nom principal envisagé en interne celui de l’ancien directeur d’AlphaTauri (actuel Racing Bulls) Franz Tost, qui après de nombreuses années au sein de la filiale de RB, pourrait en prendre la tête. Ayant démissionné d’Alpine l’été dernier, Oliver Oakes serait également un nom étudié en interne. Affaire à suivre de très près pour Max Verstappen et Red Bull.