F1 : Red Bull attaquée, Verstappen répond cash !

Pierrick Levallet

Rien ne se passe comme prévu chez Red Bull depuis le début de saison. L’écurie autrichienne peine à régler les problèmes de sa voiture, et cela a un impact direct sur les performances de Max Verstappen. L’équipe du quadruple champion du monde n’est donc pas épargnée par les critiques. Le Néerlandais est alors monté au créneau pour Red Bull.

Le début de saison est plutôt mitigé pour Red Bull. Troisième du classement constructeur, l’écurie autrichienne n’arrive pas à régler les problèmes de sa voiture. Résultat, Max Verstappen ne parvient pas à rivaliser avec les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Yuki Tsunoda, lui, arrive à peine à se hisser parmi les dix premiers en course. Red Bull n’échappe donc pas aux critiques ces derniers temps. Max Verstappen est ainsi monté au créneau pour son équipe.

«Je préfère attendre Imola pour un vrai verdict»

« La dernière évolution ? Si l’on regarde la performance globale, on ne peut pas dire que c’était une réussite. Mais ce n’est qu’un élément parmi d’autres d’un package qui n’est pas encore complet. [...] Il faut voir l’ensemble des nouveautés. Ce fond plat s’inscrit dans une stratégie globale, et je préfère attendre Imola pour un vrai verdict » a expliqué le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par F1 Only.

Imola, tournant de la saison pour Verstappen ?

S’il admet que la dernière nouveauté sur sa voiture n’a pas vraiment changé les choses, Max Verstappen veut toutefois patienter un peu avant de donner un avis définitif. Il a ainsi invité les fans de Red Bull et de la F1 de manière générale à faire de même. À voir maintenant si les autres évolutions de l’écurie autrichienne qui seront dévoilées à Imola le week-end prochain permettront à Max Verstappen d’enfin avoir une chance face à Lando Norris et Oscar Piastri. Red Bull espère pouvoir inverser la tendance des dernières semaines. À suivre...