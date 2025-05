F1 : Le successeur de Verstappen est annoncé !

Pierrick Levallet

Troisième du classement général de la F1, Max Verstappen n’arrive pas à remonter la pente. Il faut dire que sa Red Bull lui donne du fil à retordre cette saison, ce qui profite à Oscar Piastri. Actuel leader du championnat, le pilote de McLaren semble bien parti pour être sacré champion du monde et succéder au Néerlandais.

Max Verstappen n’y arrive pas cette saison. Sacré champion du monde dans la difficulté en 2024, le Néerlandais ne pointe qu’à la 3e place du classement général de la F1. Sa Red Bull lui donne du fil à retordre, et cela se voit sur ses résultats. Cela profite néanmoins à Oscar Piastri. Actuel leader du championnat avec 32 longueurs d’avance sur Max Verstappen, le pilote de McLaren semble bien parti pour succéder à son homologue de chez Red Bull. Johnny Herbert le voit en tout cas décrocher le titre de champion du monde cette année.

«Piastri fait le travail dont il a besoin pour gagner le championnat»

« Piastri vient de montrer qu’il était capable de surpasser Verstappen. Sa force mentale, sa vitesse, sa constance et sa technique de course ont été vraiment impressionnantes cette saison et il se présente si bien et il est si calme à la radio. Piastri fait le travail dont il a besoin pour gagner le championnat cette année. Il a une force mentale similaire à celle de Verstappen » a confié l’ancien pilote de F1 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Panique chez Red Bull avec Max Verstappen ?

Red Bull, de son côté, va vite devoir trouver une solution pour régler les problèmes de Max Verstappen. Il y a quelques semaines maintenant, Helmut Marko a indiqué que le Néerlandais disposait d’une clause de sortie dans son contrat, activable en fonction des performances de l’écurie. Le quadruple champion du monde pourrait donc partir plus tôt que prévu si jamais Red Bull ne redresse pas la barre cette saison. À suivre...