F1 : L’énorme sacrifice à 1,7M€ !

La carrière d’un pilote de Formule 1 est souvent très coûteuse. Alors une fois dans l’élite, certains d’entre eux décident de dépenser leur argent en s’en servant pour leur famille. C’est le cas de George Russell, qui a récemment révélé avoir versé 1,7M€ à son père en guise de remboursement.

Les pilotes de Formule 1 sont très bien payés. Pilote pour Mercedes depuis 2022, George Russell a commencé sa carrière en 2019 chez Williams. Afin de se frayer un chemin au sein de la catégorie reine du sport automobile, le Britannique a pu compter sur l’énorme soutien de ses parents, Steve et Alison Russell. Comme raconté par MotorsInside, le père du pilote Mercedes, à la tête d’une petite entreprise d’haricots et de pois, a travaillé d’arrache-pied afin de financer le début de carrière de son fils en karting.

George Russell devenu grand chez Mercedes

Devenu le grand leader de l’écurie allemande durant l’intersaison avec le départ de Lewis Hamilton, George Russell réalise un très bon début de saison. Le pilote de 27 ans aux trois victoires en Formule 1 est actuellement quatrième du championnat du monde, et se bat avec les meilleurs. Quoi qu’il en soit, malgré un certain succès dans le sport automobile, le Britannique n’oublie pas d’où il vient. Au cours d’un récent entretien accordé à Mail Sport, ce dernier a affirmé avoir remboursé son père pour tous les efforts fournis à son égard dans son enfance.

« J'ai bien indiqué que dès que je gagnerais de l'argent, je voulais tout rembourser »

« Je le vois maintenant avec mon frère : ses enfants commencent le karting et il se démène pour leur donner cette chance. La vie n'est pas simple, avec le stress du travail et le reste. Et je serai éternellement reconnaissant pour ce que mon père a fait. J'ai remboursé tout ce qu'il avait dépensé pour moi. J'ai bien indiqué que dès que je gagnerais de l'argent, je voulais tout rembourser. C'était environ 1,5 million de livres (1,7M€) », a ainsi lâché Russell.