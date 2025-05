Lewis Hamilton : La séparation programmée ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quand bien même Lewis Hamilton ait effectué l'ensemble de la saison 2024 avec une victoire symbolique sur ses terres à Silverstone au mois de juillet, l'annonce de son départ de Mercedes a été faite dès le mois de février. De quoi préparer le Team Principal Toto Wolff au divorce inéluctable et à la suite des opérations avec Andrea Kimi Antonelli.

12 années, 6 titres de champion du monde et un divorce. Lewis Hamilton a tout connu chez Mercedes. Une rivalité interne avec Nico Rosberg, une collaboration saine la plupart du temps avec Valtteri Bottas et un affrontement mythique avec Max Verstappen en 2021 bien que les dernières saisons furent à sens unique avec une domination sans partage du pilote néerlandais. Afin de le concurrencer et d'éventuellement s'offrir une huitième couronne mondiale, ce qui ferait de lui le champion du monde historique incontesté devant Michael Schumacher, Hamilton a signé chez Ferrari.

«Lewis faisait partie de la famille»

Un divorce avec Mercedes donc après douze années de collaboration que Toto Wolff a eu du mal à vivre comme révélé en conférence de presse ces dernières heures.

« Je veux éviter certains titres. Nous sommes toujours de grands amis avec Lewis. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, en voyageant, et je le vois encore. Il est arrivé un moment l'année dernière où, vous savez, c'est comme passer 12 années de suite en vacances avec votre meilleur ami. À un certain moment, vous dites, bon, peut-être faire quelque chose d'autre cette fois-ci. Et pour Lewis, il avait besoin de nouveauté, d'une réinvention. Ferrari est iconique, cela ne fait aucun doute. Lewis faisait partie de la famille ».

«Kimi était dans les starting blocks - finalement c'était cette année ou cela aurait été l'année prochaine»

Le Team Principal de Mercedes a donc été contraint de tourner la page avec Lewis Hamilton, nouvelle co-star de Ferrari avec Charles Leclerc. Le projet de Toto Wolff a toujours été d'installer Andrea Kimi Antonelli. Le pilote de 18 ans a hérité du baquet de Sir Lewis Hamilton, pour le plaisir de Wolff.

« Et chez nous, Kimi était dans les starting blocks - finalement c'était cette année ou cela aurait été l'année prochaine pour l'intégrer. Le faire venir cette année signifie que nous avons une année d'apprentissage avant l'introduction de nouvelles réglementations. Il va connaître toutes les pistes, ce qui, par exemple, n'était pas le cas ici, et cela semblait être la bonne décision ».