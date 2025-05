Florent Manaudou : Après Madonna et Beyoncé, il a un rencard avec Elsa Bois !

Amadou Diawara

Après avoir fait équipe avec Florent Manaudou à Danse avec les Stars, une émission de la chaine TF1, Elsa Bois sera au Centre de congrès d’Angers les 10 et 11 mai. En effet, la jeune femme de 24 ans va participer à la deuxième édition du Salon de la danse avec Yanis Marshall, un chorégraphe qui a travaillé avec Madonna et Beyoncé.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Elsa Bois était de la partie. En effet, la jeune femme de 24 ans était en couple avec Florent Manaudou dans l'émission. De surcroit, la danseuse professionnelle aurait démarré une relation amoureuse avec le nageur.

Elsa Bois et Yanis Marshall seront au Salon de la danse

Ayant terminé deuxième de la saison 14 de Danse avec les Stars avec Florent Manaudou, Elsa Bois a déjà de nouveaux projets au programme, et notamment un dès ce week-end. En effet, elle va participer à la deuxième édition du Salon de la danse au Centre de congrès d’Angers ce samedi et ce dimanche. En plus d'Elsa Bois, la chorégraphe Malika Benjelloun (Star Academy) et Yanis Marshall, chorégraphe ayant travaillé avec Madonna et Beyoncé, seront également présents à cet événement lancé par l'association JayDance Fam.

Yanis Marshall a travaillé avec Madonna et Beyoncé

Fondateur du concept JayDance Fitness, Jérôme Lemesle a lâché quelques mots sur le Salon de la danse. « (Ce rendez-vous a pour ambition de) faire vivre et se rencontrer toutes les danses. Nous ne sommes pas dans l’élitisme. Le but est que ce soit accessible. Ma propre carrière m’a toujours poussé à rendre la danse accessible à tout le monde. (L'objectif à moyen terme est de) faire d’Angers un pôle chorégraphique majeur, à l’image de ce que Cannes représente pour le cinéma ou Angoulême pour la bande dessinée », a confié le danseur et organisateur de l'événement dans des propos rapportés par Angers Villactu.