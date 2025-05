«Je suis en dépression», l'annonce de Florent Manaudou après sa séparation avec Elsa Bois

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques jours après la fin de son aventure dans Danse avec les Stars, Florent Manaudou a fendu l'armure au cours d'un documentaire sur M6 sur la santé mentale des sportives. Le nageur a admis qu'il était en dépression depuis la fin des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Selon lui, il est important de vider son sac pour lever ce sujet tabou dans le sport et se libérer d'un poids.

Ce mardi soir, M6 diffusait le documentaire « Santé mentale, briser le tabou » au cours duquel Florent Manaudou dévoilé sa fragilité mentale depuis la fin des JO de Paris. L’intermède « Danse avec les Stars » avec Elsa Bois n’a été qu’une simple parenthèse dans le parcours du nageur. Lucide sur sa situation, il est pris en charge pour une dépression.

Manaudou évoque son mal-être

« J'ai eu la chance d'être le premier porteur de la flamme, d'être porte-drapeau, j'ai eu des médailles donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité et d'un coup, plus rien. J'ai eu l'impression d'être lâché dans le vide, sans repères. Je n'avais pas du but, en fait. J’accepte d’en parler et ça me fait même du bien d’en parler. C’est un peu comme une thérapie d’ailleurs, parce que je me sens mieux qu’il y a quelques semaines et quelques mois. Mais oui, je suis en dépression. Les gens me parlent des jeux olympiques, qui étaient une parenthèse enchantée, dorée, joyeuse. Mais ça a eu une fin et la fin a engendré une dépression » a-t-il confié.

« Prenez soin de vous »

Son témoignage pourrait encourager certains sportifs à sortir du silence. En tout cas, sa sœur Laure a fait part de sa fierté sur son compte Instagram. « Quel beau reportage hier soir sur M6 sur la santé mentale. Prenez soin de vous, que ça soit psychologue, préparateur mental, coach en développement personnel, soyez accompagné même si tout va bien. Ça nous aide à évoluer » a déclaré l’ancienne nageuse.