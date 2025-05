Florent Manaudou - Elsa Bois : «Ce chien», Michou part au clash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors d'un live diffusé sur Twitch en pleine Kings League France, Michou a fait allusion à sa rupture avec Elsa Bois, qui aurait, depuis, retrouvé l'amour dans les bras de Florent Manaudou, son partenaire dans Danse Avec les Stars. Le vidéaste s'en est pris à un influenceur après avoir évoqué le cyberharcèlement dont il a fait l'objet ces dernières semaines.

Le 17 février dernier, Michou officialisait sa séparation avec Elsa Bois, son ancienne partenaire dans Danse avec les Stars. « C’est une séparation tout ce qu’il y a de plus simple et de plus classique […]. Parce que ça fait plusieurs mois qu’on se pose des questions, que ça n’allait plus au top du top dans notre relation. Rien de grave mais notre relation a fait son temps. On a essayé de régler la situation, de faire des efforts l’un comme l’autre […]. Malheureusement le temps a passé, et on a pris la décision de se séparer » avait-il déclaré. Depuis, la danseuse s’est rapprochée de Florent Manaudou. Le couple se serait vu en dehors des studios de Danse avec les Stars, même si leur relation n’a pas été confirmée officiellement.

« Les gars, ne faites pas de harcèlement»

Discret sur cette rupture, Michou a fait une allusion rapide Elsa Bois en répondant à un influenceur du nom d’Astérion. « Astérion, ce chien, il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. Les gars, ne faites pas de harcèlement. C'était le premier à dire : "Elsa et Michou, franchement, c'est n'importe quoi"» a-t-il déclaré.

Mis en cause, il répond à Michou

La réponse d’Astérion a été rapide. « La vérité, c'est que j'étais en live et je réagissais à des Gif entre Elsa et Florent Manaudou. Un live massivement partagé. Au final, Elsa et Florent se sont mis ensemble, son ex l'avait humilié devant la France entière et Michou l'a très mal pris » a-t-il lâché au cours de ce live Twitch.