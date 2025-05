ELMS 2025 : IDEC SPORT veut confirmer « à la maison » !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir remporté la première manche de l’European Le Mans Series à Barcelone, IDEC SPORT aborde la deuxième étape de la saison avec ambition et émotion. Ce week-end, à domicile, sur « son » circuit du Castellet, les deux équipages tricolores veulent confirmer la bonne dynamique des dernières semaines.

Les grands sourires sont de sortie, chez IDEC SPORT, depuis le début de l’année 2025. Il faut dire qu’avec la naissance d’un partenariat historique avec le constructeur Hyundai et Genesis Magma Racing, ainsi que les 10 ans du Team, il y a de quoi être heureux ! D’autant plus après la victoire d’IDEC SPORT lors de la 1ère étape de la saison, à Barcelone, début avril. Tous les feux sont au vert et le rendez-vous du Castellet doit confirmer la bonne dynamique ambiante.

« On y va avec de l’ambition »

Depuis 2023, IDEC SPORT a pris ses quartiers à Signes, aux abords du circuit Paul Ricard. « A la maison », les équipages #18 (Jamie Chadwick, Daniel Juncadella, Mathys Jaubert) et #28 (Paul Lafargue, Job Van Uitert, Paul-Loup Chatin) veulent briller devant leur public. Une saison 2025 marquée par les 10 ans d’IDEC SPORT et l’envie d’écrire l’histoire, comme l’explique Nicolas Minassian, Team Principal IDEC SPORT : « Depuis 10 ans, Patrice Lafargue (Président d’IDEC SPORT) a démontré l’immense passion qu’il a pour le sport et le sport auto. Il a fait ce qu’il fallait pour développer IDEC SPORT et la faire grandir. Aujourd’hui c’est une plus grosse structure, avec plus d’ambition, et il peut en être fier. On est ici dans nos locaux de Signes pour fêter les 10 ans de l’équipe, et c’est l’occasion d’admirer les superbes locaux que nous avons depuis deux ans. C’est aussi le parfait moment pour accueillir Sebastian Alvarez parmi nous en vue du Mans. C’est un jeune pilote, qui a déjà démontré sa pointe de vitesse et je sais qu’il va faire du bon travail. On va se concentrer sur les 4 Heures du Castellet ce week-end, mais les 24 Heures sont au tournant. Cela fait déjà des mois que l’on travaille dessus. On y va avec l’ambition de faire un résultat et nous avons tout mis en place pour laisser le moins de place au hasard possible ».

Programme de l'épreuve

Samedi 3 mai : Essais Libre 2 à 10h10 et Qualifications à 15h35

Dimanche 4 mai : Course de 12h00 à 16h00

Comment suivre l’épreuve ?

L’ensemble des séances de qualification et course ELMS sont diffusées sur la chaîne YouTube de l’ELMS en LIVE (avec commentaires en anglais et français) ainsi que sur l’application fiawec.tv.

Calendrier de la saison ELMS 2025

Barcelone - 6 avril

Le Castellet - 4 mai

Imola - 6 juillet

Spa-Francorchamps - 24 août

Silverstone - 14 septembre

Portimao - 18 octobre

Sans oublier les 24 Heures du Mans les 15 et 16 juin, où IDEC SPORT engage deux voitures, la #18 et la #28