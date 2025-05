ELMS 2025 : Carton plein pour IDEC SPORT !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A domicile, sur son circuit Paul Ricard du Castellet, IDEC SPORT signe une deuxième victoire en deux manches. Une saison 2025 qui démarre sur les chapeaux de roues pour l’Oreca-Gibson n°18.

Après la victoire à Barcelone, le 6 avril dernier, IDEC SPORT avait à cœur de confirmer la bonne entame de cette saison 2025 des Europeans Le Mans Series. D’autant plus que la deuxième étape avait lieu à domicile, sur le mythique circuit Paul Ricard du Castellet, où l’écurie a pris ses quartiers en 2023. Et les hommes de Patrice Lafargue ont relevé le défi ! Au terme d’une course riche en rebondissements et d’une météo capricieuse, l’équipage composé de Jamie Chadwick, Mathys Jaubert et Daniel Juncadella a franchi la ligne d’arrivée avec 1,8 seconde d’avance !

La saison parfaite pour les 10 ans de l’écurie

Cette année 2025 a une saveur spéciale pour IDEC SPORT, puisque l’écurie fête ses 10 ans d’existence. L’envie de briller était là avant le coup d’envoi de la saison, à Barcelone. Elle l’est d’autant après ce deuxième succès de rang ! L’objectif sera désormais d’enfoncer le clou à Imola (Italie), le 6 juillet prochain. Avant cela, IDEC SPORT a rendez-vous aux 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin, avec deux voitures engagées. Patrice Lafargue, président fondateur du Groupe IDEC, n’a pas caché son rêve de voir ses voitures briller au Mans : « C'est vrai qu'un podium au Mans, c'est quelque chose de fort, qui soude l'écurie. Ça pourrait être un rêve, c'est clair. On l'a prouvé, mais le refaire une deuxième fois, ce serait fort. Voir plus, on est gourmand, moi j'aime le sucre (sourire) ».