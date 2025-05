Florent Manaudou frappé par la maladie, le message de sa soeur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Florent Manaudou à cœur ouvert. Au cours du documentaire « Santé mentale, briser le tabou », diffusé ce mardi sur M6, l'ancien champion olympique s'est confié sur son combat contre la dépression. Une maladie qui s'est réveillée après les derniers JO de Paris. Avant la diffusion de cette émission, sa sœur Laure Manaudou a publié un beau message sur les réseaux sociaux.

« Santé mentale, briser le tabou ». Le nom de ce documentaire diffusé sur M6 est sans équivoque. Peu abordé par les sportifs de haut niveau, certainement par honte, ce sujet nécessite pourtant une attention de tous les instants. Beaucoup ont failli s’avouer vaincu et passer à l’acte comme Yannick Noah après sa victoire à Roland-Garros en 1983. Quant à Florent Manaudou, il s’est confié sur ses tourments apparus après les JO de Paris l’été dernier.

Manaudou traverse une période compliquée

« J'ai eu la chance d'être le premier porteur de la flamme, d'être porte-drapeau, j'ai eu des médailles donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité et d'un coup, plus rien. J'ai eu l'impression d'être lâché dans le vide, sans repères. Je n'avais pas du but, en fait. J’accepte d’en parler et ça me fait même du bien d’en parler. C’est un peu comme une thérapie d’ailleurs, parce que je me sens mieux qu’il y a quelques semaines et quelques mois. Mais oui, je suis en dépression. Les gens me parlent des jeux olympiques, qui étaient une parenthèse enchantée, dorée, joyeuse. Mais ça a eu une fin et la fin a engendré une dépression. Du coup quand maintenant on m’en reparle, ça me rappelle surtout que ça m’a mis mal après, donc je m’isole. Je n’aime pas trop qu’on me voit quand je ne suis pas bien » a confié le nageur.

« Prenez soin de vous »

Après la diffusion de ce témoignage, sa sœur Laure a publié un message important sur son compte Instagram. « Quel beau reportage hier soir sur M6 sur la santé mentale. Prenez soin de vous, que ça soit psychologue, préparateur mental, coach en développement personnel, soyez accompagné même si tout va bien. Ça nous aide à évoluer » a-t-elle lâché.