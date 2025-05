«Détruire Mbappé» : La terrible accusation signée Pierre Ménès !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le départ de Kylian Mbappé du PSG pour le Real Madrid, Jérôme Rothen est parti en croisade pour nuire au capitaine de l'équipe de France. C'est du moins le ressenti de Pierre Ménès partagé sur sa chaîne YouTube. Le clash continue entre les deux hommes avec un discours ferme de la part de l'ancien consultant de Canal+.

Kylian Mbappé a quitté le PSG après sept saisons de collaboration avec le club de la capitale. Sur la fin de son aventure à Paris, plusieurs clashs ont éclaté entre les décideurs du Paris Saint-Germain ainsi que le clan Mbappé pour des raisons contractuelles et éthiques. Un litige de 55M€ pour primes et salaires impayés est toujours d'actualité avec une conférence de presse de ses avocats à Boulogne-Billancourt en avril dernier.

«Si vous n'avez pas encore compris que Jérôme Rothen était en mission pour détruire Mbappé»

Jérôme Rothen, ex-joueur du PSG et consultant pour RMC, profite occasionnellement de son émission quotidienne sur les ondes de la radio pour régler certains comptes envers Kylian Mbappé selon Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot, l'ex-chroniqueur de Canal+ a dénoncé une mission de destruction émanant de Rothen envers Mbappé. « Si tu prends tout ce que dit Rothen sur Mbappé pour argent comptant, tu vas aller cracher sur son maillot au Bernabeu. Si vous n'avez pas encore compris que Jérôme Rothen était en mission pour détruire Mbappé alors qu'il lui a fait les pires des lipettes pour l'avoir dans son émission la saison dernière. Rappelez vous l'interview de Mbappé par Rothen, c'était le génie, il était formidable ».

«Si vous détestez Mbappé, il faut écouter Jérôme Rothen»

« Je ne supporte pas ce comportement, je ne supporte pas cette attitude, cette mauvaise foi. Je ne comprends même pas qu'il n'y ait personne à la direction de RMC qu'à un moment donné on est aux portes de la diffamation sur certains points. Surtout aller dire qu'il va y avoir une embrouille entre Dembélé et Mbappé qui sont vraiment plus que copains. Mbappé a mis une publication Insta sur le but de Dembélé à Arsenal... Si vous détestez Mbappé, il faut écouter Jérôme Rothen ». a conclu Pierre Ménès sur la plateforme vidéo. Le message est clair.