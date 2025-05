Grosse promesse au PSG, il prédit l’enfer

Alexis Brunet

Le PSG n’est plus qu’à un match d’une nouvelle finale de Ligue des champions. Un objectif que veut atteindre Achraf Hakimi pour les supporters parisiens. Le latéral marocain compte d’ailleurs sur les fans du club de la capitale pour mettre une grosse ambiance mercredi soir et faire vivre un enfer aux joueurs d’Arsenal.

Mercredi soir, la pelouse du Parc des princes va accueillir un nouveau match de gala. Le PSG reçoit Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions et, pour le moment, ce sont les Parisiens qui ont un petit avantage. Les coéquipiers de Marquinhos s’étaient imposés 1-0 lors du match aller, grâce à un but d’Ousmane Dembélé.

Achraf Hakimi veut offrir une finale aux supporters du PSG

Le PSG a une option pour la finale et Achraf Hakimi souhaite absolument emmener les Parisiens à Munich. Pour y arriver, le Marocain espère que ses supporters mettront la pression aux joueurs d’Arsenal mercredi soir, en leur faisant vivre un enfer. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Ce sera une soirée très particulière avec une ambiance incroyable. Tout le monde sera derrière nous. On mérite d’aller en finale après tout ce qu’on a fait cette saison. Nous voulons donner cette joie aux supporters. On sait à quel match on s’attend, à ce que la ville de Paris attend. Le public et le stade vont être bruyants et mettre la pression sur les épaules d’Arsenal. Contre City, on perdait, et le public a continué à soutenir et nous avons réussi à retourner la situation. »

Avec ou sans Dembélé ?

Si le PSG compte sur ses supporters pour l’aider contre Arsenal, il compte surtout sur Ousmane Dembélé. Le Français est l’arme numéro une du club de la capitale, mais il pourrait louper la demi-finale retour. En effet, l’attaquant s’est blessé lors du match aller et, depuis, le staff médical prend toutes ses précautions pour le remettre d’aplomb à temps. Cela serait plutôt bien parti et Luis Enrique a confirmé en conférence de presse qu’il serait à sa disposition pour la rencontre face aux Gunners, sans préciser s’il serait titulaire ou non.