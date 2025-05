Samir Nasri : Un problème de poids révélé par son ami !

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, entre Marseille, Londres ou bien Manchester, Samir Nasri a exhibé son talent. Le Français faisait partie d’une génération dorée et il a donc évolué avec les meilleurs, comme Sergio Agüero. L’Argentin est très ami avec son ancien coéquipier chez les Cityzens, qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de charrier pour sa prise de poids après la fin de sa carrière.

En Espagne, puis en Angleterre, Sergio Agüero faisait partie des meilleurs attaquants et l’Argentin affolait les défenses avec ses nombreux buts. C’est à Manchester City que l’ancien buteur a passé le plus de temps (2011-2021) et, forcément, il a eu le temps de se faire de grands amis. Parmi eux, un Français, Samir Nasri.

Nasri, le meilleur joueur français avec qui a joué Agüero

« En Europe, dans les vestiaires, tout le monde est dans son propre monde : tu as les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, les Argentins, les Brésiliens... Chacun a ses choses particulières. Moi, par exemple, je blaguais avec tout le monde et tout le monde rigolait bien avec moi, sauf deux ou trois joueurs, allemands ou français, avec qui je m'entendais bien mais qui étaient moins réceptifs. Nasri était un Français qui venait d'un quartier, non ? Il blaguait bien avec moi. Avec les autres, il pouvait faire la tête. Je m'entendais très bien avec lui, il parlait super bien espagnol. Et sur le terrain, c'était impossible de lui prendre le ballon. À l'entraînement, s'il était en forme, c'était de la folie. Le jeu qu'il avait...», a déclaré Sergio Agüero à L’Équipe lorsqu’il lui a été demandé quel était le meilleur joueur français avec lequel il a évolué.

« Il a pris un peu de ventre »

Sergio Agüero et Samir Nasri sont donc très amis, et l’Argentin s’est donc permis de charrier un petit peu l’ancien joueur de l’OM sur sa prise de poids une fois sa carrière terminée. « Après, tout est mental. S'il s'était mis dans la tête qu'il faisait partie des tout meilleurs joueurs du monde, il aurait vraiment pu en faire partie. Avec lui, j'ai toujours eu une super connexion, d'amitié déjà - on est toujours en contact - et comme joueur, c'était un crack. Ensuite, il a un petit peu mangé, il a pris un peu de ventre, mais c'est normal, comme tout le monde (Il rit). » L’intéressé appréciera.