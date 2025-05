RMC : Trois gros transferts surprises !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le groupe RMC-BFM a été racheté l'année dernière par CMA Media du milliardaire Rodolphe Saadé, plusieurs journalistes peuvent encore exercer leur clause de cession. Et visiblement, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande ont décidé de faire ce choix, tout comme Jean Resseguié. Trois gros coups durs pour la radio.

RMC pourrait bien connaître une vague de départs dans les prochaines semaines. Et pour cause, l'année dernière le média a été racheté par le groupe CMA Media du milliardaire Rodolphe Saadé. Par conséquent, les journalistes de la radio peuvent exercer leur clause de cession jusqu'au 31 mai. Et cela devrait ainsi bouger dans les prochaines semaines.

Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande vont quitter RMC

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande vont utiliser ce biais pour quitter RMC. Les deux journalistes, animateurs notamment de la libre antenne de L'After Foot vont donc bénéficier des conditions de départ de cette clause de cession à savoir un mois de salaire par année d'ancienneté. Nicolas Vilas a débuté sur l'antenne de RMC il y a 15 ans tandis que Thibaut Giangrande est arrivé sur BFM en 2010 avant de rejoindre la radio en 2020.

Jean Resseguié également sur le départ ?

Un départ qui pourrait s'ajouter à celui de Jean Resseguié. Selon les journaliste indépendant Clément Garin, le célèbre commentateur de RMC aurait décidé d'exercer lui aussi cette clause de cession. Présent dans le groupe depuis 35 ans, Resseguié va tourner une immense page de sa carrière.