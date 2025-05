Mohammed Henni : La terrible humiliation

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et le PSG, la rivalité dure depuis des décennies. Fidèle supporter de l'Olympique de Marseille, Mohamed Henni n'a pas pu s'empêcher d'aller soutenir Arsenal à l'Emirates Stadium la semaine dernière, pour sa confrontation contre Paris en demi-finale de Ligue des champions. De quoi lui permettre de croiser un journaliste de Canal+ qui l'a mouché.

La semaine dernière, Mohamed Henni s'est rendu à Londres dans le but d'assister à la demi-finale aller de Ligue des champions opposant Arsenal au PSG. Le vidéaste marseillais et inconditionnel supporter de l'OM a supporté les Gunners pour qu'ils parviennent à éliminer son club rival : le Paris Saint-Germain.

Mohamed Henni publie une interaction avec un journaliste de Canal+

Cependant, la balance a penché du côté du PSG grâce à un but marqué par Ousmane Dembélé : score final 1 but à 0. Et de son côté, Mohamed Henni s'est immédiatement désolidarisé d'Arsenal en vendant le merchandising qu'il s'était procuré. Pour autant, il avait filmé sa virée londonienne dans le cadre de la publication d'un vlog publié sur sa chaîne YouTube.

«Oh tu sais, on parle des équipes qui gagnent»

Pendant le vlog en question, Mohamed Henni a croisé un journaliste de Canal+ en lui posant une question précise. « C'est Canal+ ? Il faut parler de l'OM un petit peu aussi, toujours le PSG... ». Ce à quoi le journaliste en question lui a rétorqué : « Oh tu sais, on parle des équipes qui gagnent ». De quoi laisser perplexe Mohamed Henni qui n'a pas pu sortir autre chose qu'un « ah » surpris.