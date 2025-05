Transfert à 22M€ : L'OM trouve mieux que Didier Drogba !

La rédaction

Arrivé cet hiver à l’OM pour 22 M€, Amine Gouiri s’impose comme l’un des meilleurs renforts de l’ère Longoria. Auteur de 11 actions décisives en seulement 12 matchs, l’international algérien fait déjà mieux qu’un certain Didier Drogba. Des débuts tonitruants qui relancent les ambitions marseillaises et redonnent espoir aux supporters en quête d’un véritable buteur.

C’est le problème récurrent de l’OM ces dernières saisons : celui du grand attaquant. L'OM peine a trouvé un buteur efficace qui s'inscrit dans la durée avec le club. Si des joueurs comme Aubameyang ou Alexis Sanchez sont passés par la Canebière, ils ne sont resté qu'une saison, au grand dam des supporters. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria pourraient bien avoir mis fin à cette disette en recrutant Amine Gouiri, arrivé de Rennes cet hiver pour 22 M€ (bonus compris).

Gouiri fait mieux que Drogba

L’international algérien a de nouveau trouvé le chemin des filets contre le LOSC. Il signe ainsi son huitième but en douze rencontres sous le maillot de l'OM. Des statistiques impressionnantes qui lui permettent d'aller chercher un record et de dépasser un monument du club : Didier Drogba. Comme le rappporte La Provence, l’attaquant ivoirien avait été décisif à 10 reprises lors de la saison 2003-2004. Gouiri, lui, en est déjà à 11 (8 buts, 3 passes décisives).

Amine Gouiri en bonne compagnie

Le site FootMarseille détaille encore plus cette statistique en expliquant qu'Amine Gouiri est devenu ce dimanche la recrue hivernale la plus prolifique de l’OM au XXIe siècle. Il fait donc mieux que Mario Balotelli (2019) avec huit buts également mais en quinze rencontres. Arek Milik (2021) est également dans cette course avec neuf buts ainsi qu'une passe décisive. Amine Gouiri rentre dans la cour des grands à l'OM en permettant aux Olympiens de se mettre en bonne position pour se qualifier pour la Ligue des champions.