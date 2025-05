22M€ : De Zerbi annonce un joueur «formidable» à l’OM

La rédaction

Transféré cet hiver à l’OM contre 22 M€, Amine Gouiri brille sous les ordres de Roberto De Zerbi. Déjà auteur de huit buts, l’international algérien séduit par sa polyvalence et son implication. L’entraîneur italien n’a pas hésité à encenser son buteur en conférence de presse, convaincu qu’il incarne l’attaquant complet tant recherché par l’OM.

Et si l’OM avait enfin trouvé son “Grantatakan” ? Après le départ d’Elye Wahi vers Francfort cet hiver, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont voulu lui trouver un remplaçant capable de s’intégrer rapidement, pour permettre à Roberto De Zerbi de finir la saison dans les meilleures conditions. Leur choix s’est porté sur Amine Gouiri, recruté à Rennes pour 22 M€, un transfert rendu possible grâce à la belle vente de Wahi (26 M€).

«C’est vraiment un joueur complet, formidable»

Interrogé en conférence de presse sur les performances de son buteur, Roberto De Zerbi n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Amine Gouiri, qu’il considère déjà comme un futur grand :

«Selon moi, oui, je pense qu’il commence à se rendre compte du numéro 9 qu’il peut être. C’est vraiment un joueur complet, formidable, le prototype du 9. Il a les qualités dans le jeu, il marque, il se déplace bien et travaille sans ballon. C’est un joueur complet et une bonne personne.»

L’attaquant parfait pour l’OM

Avec 8 buts et 3 passes décisives depuis son arrivée, Gouiri s’est parfaitement intégré au style de jeu de Roberto De Zerbi. L’international algérien enchaîne les prestations de haut niveau et fait déjà oublier les nombreux flops au poste d’avant-centre : Vitinha, Wahi, et d'autres. L’OM pourrait bien avoir trouvé son buteur d’avenir.

Une recrue capitale pour l'OM, qui permet aux Olympiens de rester en tête dans la course à la Ligue des champions, bien accrochés à la deuxième place de Ligue 1, devant l'AS Monaco.