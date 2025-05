Polémique à l'OM, Greenwood répond cash !

La rédaction

Mason Greenwood a répondu avec franchise après le nul de l’OM face à Lille. Impliqué dans le jeu et plus actif défensivement, l’attaquant anglais a aussi réagi à son absence parmi les finalistes pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Une mise à l’écart qui fait polémique mais qui ne semble pas affecter le buteur olympien.

Mason Greenwood et l’OM affrontaient le LOSC, dans un choc au sommet pour clôturer cette 32e journée de championnat. Les coéquipiers de l’Anglais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul, convaincant tant l’OM a monopolisé le ballon et anesthésié le jeu lillois. Si Mason Greenwood ne s’est pas montré décisif ce week-end, l’ancien Mancunien a tout de même affiché un visage rare cette saison, multipliant les efforts défensifs et les connexions avec ses coéquipiers.

«Ça ne m’intéresse pas»

Le meilleur buteur de l’OM est revenu sur cette prestation face au LOSC et en a profité pour répondre à une légère polémique survenue ces derniers jours :

«Nous avions fait le nécessaire pour l’emporter face à une bonne équipe, mais la chance ne nous a pas souri. On a quand même pris un point pour conserver cette deuxième place, ça reste positif. C’était un bon match, on a super bien joué, défendu comme un seul homme. Ne pas être parmi les cinq meilleurs joueurs de Ligue 1, selon les trophées UNFP, ne m’intéresse pas. Je suis focalisé sur l’équipe, notre qualification en Ligue des champions, c’est la seule chose qui importe», explique l’attaquant de l’OM.

Le malaise Greenwood ?

En effet, Mason Greenwood, deuxième meilleur buteur du championnat et meilleur artificier de l’OM, aurait sans doute pu figurer parmi les cinq nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Une place qu’il aurait probablement disputée avec Adrien Rabiot, tant le milieu de terrain de l’OM survole ses coéquipiers cette saison.