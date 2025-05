Real Madrid - Vinicius Jr : Le malaise qui plombe Mbappé !

Alexis Brunet

L’été dernier, après sept longues saisons, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour le Real Madrid. Au sein du club espagnol, le Français évolue davantage en position de numéro neuf, car Vinícius occupe le côté gauche de l’attaque madrilène. Une position qui n’est pas celle qui va le mieux au champion du monde, comme l’a affirmé Jorge Sampaoli.

Cette saison, le Real Madrid n’a pas remporté la Coupe du Roi, ni la Ligue des champions, et il pourrait également ne pas être titré en Liga. En effet, pour le moment, le FC Barcelone possède quatre points d’avance sur la Casa Blanca, alors qu’il ne reste plus que quatre matches de championnat. Une sacrée surprise pour les Madrilènes qui peuvent pourtant se vanter de posséder deux des meilleurs joueurs du monde en attaque.

« Il a l'air très mal à l’aise »

Avec le duo Vinicius - Mbappé, on pensait que le Real Madrid allait tout écraser sur son passage. Force est de constater que, pour le moment, l’association entre les deux joueurs ne marche pas. Interrogé par Sport, Jorge Sampaoli trouve d’ailleurs que le Français est assez mal à l’aise dans son nouveau poste de numéro neuf, car le côté gauche appartient au Brésilien. « Nous parlions de Lamine, qui peut être comparé à Messi parce qu'il a l'individualisme et aussi la connexion avec l'altérité. Mbappé a un peu plus de difficultés. Je le compare plus à Cristiano, un joueur qui pense toujours à lui et au but. Et lors de son passage à Paris, il a été un joueur clé à gauche, passant d'ailier à neuf. (...) Mais Vinicius est maintenant à Madrid. Il a l'air très mal à l'aise, très renfermé. Il ne connaît pas le rythme de l'attaque dans cette position. Quoi qu'il en soit, il a marqué des buts importants. Mais ce n'est pas non plus le joueur que j'ai vu en France ou à la Coupe du monde au Qatar. »

Déjà 35 buts pour Mbappé

Malgré le fait que Kylian Mbappé soit mal à l’aise, comme l’affirme Jorge Sampaoli, le Français a tout de même de bonnes statistiques. En 51 matches cette saison, l’attaquant a trouvé la faille à 35 reprises tout en distillant quatre passes décisives. Reste à voir si l’ancien joueur du PSG sera encore meilleur la saison prochaine, surtout en cas de départ de Vinícius, souvent annoncé dans le viseur de l’Arabie saoudite.