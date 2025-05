Départ historique, la décision incompréhensible du PSG !

Alexis Brunet

Dans quelques années, l’histoire du PSG pourrait ne plus s’écrire au Parc des princes. Le club de la capitale a pris la décision de quitter son enceinte actuelle pour un nouveau stade qui reste encore à construire. Une décision que ne comprend pas la mairie de Paris, surtout que ce choix déplaît fortement à de nombreux supporters du champion de France.

Le PSG au Parc des princes, c’est peut-être bientôt de l’histoire ancienne. Depuis plusieurs mois maintenant, le club de la capitale répète qu’il souhaite quitter son enceinte actuelle pour un nouveau joyau aux alentours de Paris. Si cela se concrétise, il faudra alors trouver une nouvelle utilité au stade de la porte d’Auteuil.

Le PFC au Parc des princes ?

Avec sa montée en Ligue 1, le PFC pourrait peut-être à l’avenir devenir pensionnaire du Parc des princes. Une hypothèse dont ne semble pas vouloir entendre parler pour le moment Pierre Rabadan, l’adjoint aux sports de la mairie de Paris, qui s’est confié au Parisien. « La convention d’occupation court jusqu’en 2044, nous avons le temps de voir venir. En attendant, nous suivons l’évolution du feuilleton quant au futur éventuel stade du PSG. »

La décision incompréhensible du PSG

Lors de cet entretien accordé au Parisien, Pierre Rabadan est également revenu sur le possible départ du PSG du Parc des princes. L’adjoint aux sports trouve cette décision complètement incompréhensible. « Je ne comprends toujours pas pourquoi le club n’explore pas les options qui existent au Parc des Princes, un bail très long ou une forme juridique autre, et pas la vente sèche. C’est dommage, car les partenaires, clients et supporters qui sont favorables à un déménagement du PSG sont infimes. »