OM - Gouiri : Vers un énorme malaise ?

La rédaction

Amine Gouiri a démarré en trombe avec l’OM, enchaînant les buts et séduisant les supporters marseillais. Mais malgré son impact immédiat, certaines voix s’élèvent pour rappeler les rechutes récurrentes du joueur dans ses anciens clubs. L’OM peut-il compter sur lui dans la durée ? Une première réponse est attendue ce dimanche soir, sur la pelouse de Lille.

Amine Gouiri réalise un départ canon avec l’OM et Roberto De Zerbi. L’international algérien enchaîne les réalisations avec ses nouvelles couleurs et compte déjà 7 buts et 3 passes décisives en 11 rencontres. Des prestations impressionnantes qui ont déjà fait oublier tous ses prédécesseurs aux yeux des supporters de l’OM.

Un malaise annoncé ?

Cependant, certains annoncent déjà le pire pour Amine Gouiri. La Provence explique notamment que si les débuts de l’attaquant de l’OM sont très rassurants, l’ancien Lyonnais est coutumier du fait : il connaît régulièrement des baisses de régime après de bons débuts dans ses nouveaux clubs. Une perspective qui pourrait inquiéter l’OM, bien décidé à retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.

Gouiri doit encore prouver

À Amine Gouiri de montrer que cette forme n’est pas passagère et que son nouveau souffle à l’OM est bien réel. Le buteur olympien devra être décisif et se montrer convaincant lors du déplacement à Lille ce dimanche soir.