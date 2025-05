Dembélé : Nouvelle blessure confirmée au PSG

Alexis Brunet

Mardi dernier, Ousmane Dembélé s’est blessé face à Arsenal et il est possible que le Français soit forfait pour le match retour contre les Gunners. Malheureusement, les Parisiens pourraient également être privés de Kang-in Lee, qui est également sorti sur blessure face à Strasbourg. Le Sud-Coréen est touché au niveau du tibia et il boitait même lors de sa sortie du stade samedi soir.

Dans trois jours, le PSG va disputer le match le plus important de sa saison jusqu’ici. Le club de la capitale reçoit Arsenal mercredi soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens ont un petit avantage pour la qualification en finale, puisqu’ils se sont imposés 1-0 lors de la confrontation aller.

Ousmane Dembélé pourrait être présent contre Arsenal

Le PSG s’est donc imposé 1-0 contre Arsenal et il doit en grande partie cette victoire à Ousmane Dembélé. Le Français a inscrit le seul but de la rencontre, mais il s’est blessé par la suite. Depuis, tout le monde se demande si le Français sera remis à temps pour le match retour. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale se montrerait plutôt optimiste quant à la présence de son numéro dix contre les Gunners.

Lee s’est blessé également

Avant de défier Arsenal, le PSG affrontait Strasbourg samedi en Ligue 1. Les coéquipiers de Désiré Doué se sont inclinés 2-1, mais ils ont surtout perdu un autre joueur sur blessure. En effet, Kang-in Lee a été remplacé dès le retour des vestiaires et, d’après les informations du Parisien, il souffrirait du tibia et il boitait même lors de son départ de la Meinau. Il était d’ailleurs absent de l’entraînement collectif de ce dimanche. Pour le Sud-Coréen, le club de la capitale serait plutôt pessimiste sur sa participation à la demi-finale retour contre Arsenal. À noter également que Lucas Hernandez aurait également quelques soucis au dos, mais le défenseur de 29 ans devrait toutefois être de la partie mercredi soir.