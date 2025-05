OM : En pleine tempête, un joueur intervient

La rédaction

L’OM a arraché un point précieux à Lille (1-1) dans un match tendu et capital pour la course à la Ligue des champions. Malgré une grosse erreur de Geronimo Rulli, les Marseillais ont fait bloc autour de leur gardien. Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, a pris la parole pour défendre son coéquipier et rappeler les ambitions du groupe.

L’OM était sous pression ce week-end, après les bons résultats de ses concurrents directs, et se déplaçait à Lille avec l’interdiction de perdre sous peine de perdre sa place sur le podium. Mission accomplie pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui quittent le stade Pierre-Mauroy avec un point (1-1). Un nul frustrant au vu de la physionomie du match.

L’erreur de Rulli

L’OM aurait largement pu s’imposer ce dimanche, si Geronimo Rulli, souvent décisif cette saison, n’avait pas commis l’une de ses rares grosses erreurs en relançant directement sur un joueur lillois. Une faute de main qui coûte deux points, mais que ses coéquipiers n’ont pas voulu pointer du doigt. Avec 59 points, l'OM reste deuxième de Ligue 1 devant l'AS Monaco et a de grandes chances de se qualifier en Ligue des champions.

«On est tous avec lui»

Après la rencontre, Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, a tenu à soutenir son gardien : «On est venus chercher une victoire, on ne l’a pas eue, c’est dur, mais on doit rester positifs. Gero (Rulli) sait qu’on est tous avec lui. Il faut penser au Havre, et on va être à ses côtés. Tous les joueurs donnent 100 %, on a fait l’un de nos meilleurs matchs de la saison. Il faut accepter l’erreur. À Rome, on a cherché de la cohésion, on s’est rapprochés, on a travaillé fort. On doit maintenant gagner les deux derniers matchs, ça ne dépend que de nous.»