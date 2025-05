PSG : Grand retour à Paris, il jubile

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG reçoit Arsenal au Parc des princes, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Cela sera l’occasion pour le public parisien de revoir Mikel Arteta, qui a porté le maillot du champion de France il y a un peu plus d’une vingtaine d’années. Un retour qui enchante Luis Fernandez, l’entraîneur qui a fait venir l’Espagnol à Paris.

Le PSG n’est plus qu’à un match d’une nouvelle finale de Ligue des champions. Après 2020, le club de la capitale a l’occasion une nouvelle fois de toucher du doigt son rêve de C1, mais pour cela il faudra éliminer Arsenal. Les Gunners se déplacent au Parc des princes et, pour le moment, ce sont les Parisiens qui ont une longueur d’avance, grâce à leur victoire 1-0 à l’Emirates Stadium.

Arteta va faire son grand retour à Paris

C’est un match très important qui attend donc le PSG mercredi soir et qui donnera lieu à de belles retrouvailles également. En effet, Mikel Arteta va faire son grand retour au Parc des princes, après y avoir évolué en tant que joueur pendant un an et demi entre 2001 et 2002. Le milieu de terrain y avait été prêté par le FC Barcelone avant de revenir en Espagne par la suite, pour être vendu dans la foulée aux Glasgow Rangers.

« C’est un plaisir de le revoir dans ce stade »

Un grand retour qui va particulièrement faire plaisir à Luis Fernandez, car l’ancien coach du PSG est celui qui a fait venir Mikel Arteta à Paris. L’ancien milieu de terrain garde d’ailleurs un très bon souvenir de son passage dans la capitale française, comme l’a déclaré le vainqueur de l’Euro 1984 au Parisien. « C’est un plaisir de le revoir dans ce stade, tout simplement. Mikel garde un excellent souvenir du PSG. Il a toujours aimé ce club et apprécié l’ambiance du Parc. Le PSG lui a offert du temps de jeu quand il était jeune, il lui a donné l’opportunité de s’exprimer et de prendre son envol par la suite. Mikel a conscience de ça. Il ressent toujours un petit quelque chose pour Paris et le voir au Parc mercredi est forcément spécial. »