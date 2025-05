PSG : Dembélé remplacé par trois attaquants ?

Amadou Diawara

Souffrant d'un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite depuis Arsenal-PSG, Ousmane Dembélé est incertain pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions, prévue ce mercredi soir. D'après Pierre Ménès, Luis Enrique devrait demander à Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et à Désiré Doué de se partager la tâche de son numéro 10 s'il n'est pas remis à temps.

Qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG est opposé à Arsenal. Pour le premier acte, le club de la capitale s'est déplacé à l'Emirates Stadium de Londres mardi dernier. Revenu à Paris avec la victoire (0-1), le PSG a perdu Ousmane Dembélé en route. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique s'est blessé contre Arsenal, étant victime d'un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite. Par conséquent, Ousmane Dembélé est incertain pour PSG-Arsenal, prévu ce mercredi soir au Parc des Princes.

PSG-Arsenal : Dembélé est incertain

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s'est prononcé sur le potentiel forfait d'Ousmane Dembélé face à Arsenal. D'après le journaliste français, le PSG devrait utiliser trois joueurs pour compenser la potentielle absence de son numéro 10 : Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

«Barcola, Kvatskhelia et Doué se partageront la tâche»

« A quel point l'absence d'Ousmane Dembélé serait préjudiciable contre Arsenal ? Elle serait préjudiciable parce que c'est le mec qui marque tous les buts, et c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ce serait évidemment une énorme perte, même si le PSG a été très épargné par les blessures cette saison. Quand je dis épargné, c'est pas un coup de chance hein, c'est aussi parce que le club est extrêmement bien géré à ce niveau-là par Luis Enrique et le staff médical. Sans Dembélé, il y aura des solutions. Je pense qu'il y aura Barcola, Kvatskhelia et Doué qui se partageront un petit peu la tâche, et ce poste de vrai-faux avant-centre. Mais c'est sûr que l'absence de Dembélé serait préjudiciable, après maintenant, est-ce qu'il faut prendre le risque, ça, c'est surtout les examens médicaux qui le diront. C'est trop facile d'être le cul sur son canapé et de dire : "Oui, il faut qu'il joue" ou "non, il ne faut pas qu'il joue" », a estimé Pierre Ménès. D'après L'Equipe et RMC Sport, Ousmane Dembélé devrait être convoqué par Luis Enrique pour PSG-Arsenal.