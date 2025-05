Mbappé prépare un coup légendaire ?

Pierrick Levallet

Arrivé libre après la fin de son contrat au PSG l’été dernier, Kylian Mbappé pourrait marquer l’histoire du Real Madrid dès sa première saison. Auteur de 35 buts toutes compétitions confondues pour le moment, l’attaquant de 26 ans pourrait battre le record d’un certain Ivan Zamorano, établi lors de l’exercice 1992-1993.

D’un point de vue collectif, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d’une saison plus belle pour sa première au Real Madrid. Le club madrilène pourrait terminer l’exercice 2024-2025 sans le moindre trophée remporté. La Ligue des champions et la Coupe du Roi ont déjà échappé aux Merengue, et le FC Barcelone est sur le point de rafler la Liga.

Mbappé réalise une bonne saison sur le plan personnel

Mais sur le plan personnel, Kylian Mbappé affiche des statistiques impressionnantes pour sa première au Real Madrid. Décisif à 39 reprises en 51 matchs, l’ancien du PSG se montre très présent dans le secteur offensif. Il pourrait même marquer l’histoire de la Casa Blanca lors des trois dernières journées de championnat.

Mbappé vers un coup historique au Real Madrid ?

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé pourrait battre un record établi par Ivan Zamorano lors de la saison 1992-1993 s’il inscrit deux buts de plus. Il deviendrait ainsi le meilleur buteur du Real Madrid pour sa première dans la capitale espagnole, avec 37 réalisations. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé trouvera le chemin des filets lors des trois prochaines rencontres.