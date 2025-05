Transfert annoncé, Kylian Mbappé vend la mèche sur Instagram ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, Trent Alexander-Arnold a officialisé son départ de Liverpool. Comme annoncé par certaines sources, le latéral droit devrait s’engager pour les cinq prochaines années en faveur du Real Madrid. Sur le réseau social Instagram, c’est Kylian Mbappé qui a apprécié l’annonce du départ du joueur de 25 ans, faisant quelque peu fuiter son transfert.

Une grosse annonce a eu lieu ce lundi après-midi. Du côté de Liverpool, ce sont à la fois Mohamed Salah et Virgil Van Djik, tous deux en fin de contrat en juin prochain, qui ont prolongé l’aventure chez les Reds. Mais Trent Alexander-Arnold lui, a décidé de quitter le club de la Mersey. D’après les dernières précisions du journaliste Fabrizio Romano, le latéral anglais va rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid.

Alexander-Arnold quitte Liverpool

Un contrat de cinq ans est d’ores et déjà prêt pour Alexander-Arnold, qui a publié un long message d’adieu sur ses réseaux sociaux ce lundi. « Ce club a été toute ma vie - tout mon univers - pendant 20 ans. Depuis l'Académie jusqu'à aujourd'hui, le soutien et l'amour que j'ai ressentis de la part de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du club, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. J'aurai toujours une dette envers vous tous. Mais je n'ai jamais rien connu d'autre et cette décision vise à relever un nouveau défi, à sortir de ma zone de confort et à me dépasser, tant sur le plan professionnel que personnel (…) », peut-on lire au sein de ce dernier.

Mbappé valide déjà son arrivée

Parmi les stars ayant liké le post Instagram du joueur de 25 ans, Kylian Mbappé. Un nouvel indice lâché par le Français, qui prouve que Trent Alexander-Arnold continuera bel et bien sa carrière au sein du club madrilène. En Espagne, TAA va également retrouver son coéquipier en sélection et grand ami Jude Bellingham.