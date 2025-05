Une star avec Mbappé, l’annonce officielle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid devrait chercher à renforcer son effectif avec l’arrivée de plusieurs joueurs. Les partenaires de Kylian Mbappé vont voir une première star les rejoindre, puisqu’après 20 ans passés au club, Trent Alexander-Arnold a officialisé son départ de Liverpool en fin de saison ce lundi. Un contrat de cinq ans l’attend en Espagne.

Depuis plusieurs années, le Real Madrid a mis en place une stratégie sur le mercato. Le club espagnol, qui jouit d’un énorme intérêt pour n’importe quel joueur de la planète, cherche ainsi à attirer de grandes vedettes à l’issue de leur contrat, évitant ainsi de dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. L’été dernier, cette stratégie s’est illustrée avec l’arrivée de Kylian Mbappé, libre de tout contrat après sept ans passés au PSG.

Trent Alexander-Arnold au Real Madrid !

Un an après l’arrivée de Mbappé, le Real Madrid va réitérer avec la signature de Trent Alexander Arnold. Comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano ce lundi, un contrat de cinq ans attend le latéral anglais en Espagne. A travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le joueur de 25 ans a officialisé son départ de Liverpool. « C'est la décision la plus difficile que j'aie jamais prise dans ma vie. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi ou ont été frustrés que je n'en parle pas encore, mais j'ai toujours eu l'intention de me concentrer sur l'intérêt supérieur de l'équipe, qui était d'obtenir le (titre) numéro 20. »

« J'aurai toujours une dette envers vous tous »

« Ce club a été toute ma vie - tout mon univers - pendant 20 ans. Depuis l'Académie jusqu'à aujourd'hui, le soutien et l'amour que j'ai ressentis de la part de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du club, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. J'aurai toujours une dette envers vous tous. Mais je n'ai jamais rien connu d'autre et cette décision vise à relever un nouveau défi, à sortir de ma zone de confort et à me dépasser, tant sur le plan professionnel que personnel (…) », poursuit Trent Alexander-Arnold.