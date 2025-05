Mbappé : L’avertissement du Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un doublé lors de la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo dimanche, Kylian Mbappé donne encore l'espoir au club de la capitale espagnole que le titre en Liga est encore possible à aller chercher. Il faudra pour cela gagner face au Barça la semaine prochaine, qui compte 4 points d'avance au classement. Carlo Ancelotti a témoigné de sa confiance avec ce nouveau Clasico au vu des qualités de l'attaquant français.

Eliminé de la Ligue des champions et déjà battu deux fois par le Barça en finale cette année, le Real Madrid espère pouvoir faire tomber son rival historique en Liga. Les Catalans comptent toujours une courte avance au classement mais tout pourrait changer lors du Clasico de la semaine prochaine. Le Real Madrid veut pouvoir sur Kylian Mbappé lors de cette rencontre.

Dernière chance pour le Real

En difficulté cette saison, le Real Madrid veut éviter la saison blanche et c'est en Liga que les efforts devront être fournis pour venir à bout du Barça. « Nous allons aborder le match avec sérieux, en toute confiance. Être là et pouvoir se battre, c’est quelque chose de beau. En Coupe, il y a une semaine, nous avons bien rivalisé et nous étions proches de gagner » débute d'abord Carlo Ancelotti en conférence de presse après la victoire face au Celta Vigo.

« Mbappé va être très important dans ce match »

Après la victoire face au Celta Vigo, Carlo Ancelotti pense que le succès est possible face au Barça avec un Mbappé en forme. « L’équipe est claire. Mbappé va être très important dans ce match. Ses déplacements peuvent être décisifs face à la ligne défensive avancée de Barcelone. Plus il fera de mouvements, mieux ce sera pour l’équipe » poursuit l'entraîneur italien.