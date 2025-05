Mercato : Le Paris FC recale Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine sous l'égide de la famille Arnault, a clarifié ses ambitions en vue du mercato par le biais de Michel Denisot, membre du conseil d'administration, assurant que l’objectif n’était pas de concurrencer le PSG, citant notamment le nom de Kylian Mbappé pour illustrer sa position.

Quelques mois après son rachat par la famille Arnault, le Paris FC a décroché vendredi soir son billet pour la Ligue 1. Le mercato réalisé par l’autre club de la capitale, qui évoluera au Stade Jean Bouin, à quelques mètres du Parc des Princes, sera logiquement scruté de près alors que l’arrivée de la première fortune de France à sa tête va lui permettre de se montrer ambitieux. Pour autant, le PFC n’a pas la folie des grandeurs.

« L’idée n’est pas de faire revenir Mbappé à Paris »

Ancien président du Paris Saint-Germain, Michel Denisot a intégré le conseil d'administration du PFC suite à l’arrivée des Arnault. Dans un entretien accordé à La Nouvelle République, l’ex-animateur du Grand Journal de Canal+ s’est prononcé sur les ambitions du club sur le mercato. « L’idée n’est pas de faire revenir Mbappé à Paris… C’est plutôt de faire une équipe de joueurs provenant le plus possible de la couronne parisienne, a confié Denisot. Concurrencer le PSG ? Non, (l’objectif) c’est de faire un autre club, différent, avec une autre philosophie. L’idée c’est d’être vraiment le club de la région Ile-de-France et d’aller chercher tous les talents de cette région qui fournit 80 % des talents qui composent l’équipe de France. Il y a de quoi faire mais il faut se structurer, développer le centre de formation, ce qui va être fait avec l’expérience de Red Bull et de Jürgen Klopp. Il y a une vraie collaboration avec Red Bull sur le développement du club. »

« Il y aura une augmentation évidemment mais sans faire de folies »

Michel Denisot a également assuré que le budget ne sera pas illimité malgré la montée et la présence d’actionnaires puissants, Red Bull ayant également rejoint le capital : « Non, en Ligue 2, je crois qu’il était de 30 M€ avec des gros partenaires, Pierre Ferracci a vraiment très bien structuré financièrement ce club. Il y aura une augmentation évidemment mais sans faire de folies. »