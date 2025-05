20M€ : Le chantage d'une star pour signer au PSG ?

Axel Cornic

La fin du contrat de Gianluigi Donnarumma approche à grand pas, avec une prolongation qui pourrait bien se compliquer. Car l’entourage de la star italienne qui gagne près de 10M€ par an aurait demandé une revalorisation salariale, mais du côté du Paris Saint-Germain il n’y aurait toujours pas eu de réponse.

On pourrait bien assister à une séparation douloureuse. Considéré comme le grand héros de la belle épopée en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma pourrait bien claquer la porte du PSG. Son contrat se termine en effet dans un peu plus d’un et pour le moment, aucune prolongation ne semble être au programme.

Donnarumma vise Oblak

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Donnarumma réclamerait notamment une grosse revalorisation salaire. Il est actuellement le 8e joueur le mieux payé du PSG, très loin derrière le leader incontesté qu’est Ousmane Dembélé avec ses 18M€ par an. Mais l’Italien viserait surtout le top des gardiens européens avec l’objectif d’atteindre un certain Jan Oblak, qui gagne pas moins de 20M€ par an du côté de l’Atlético de Madrid.

Le pactole ou un départ ?

Si le PSG n’est pas prêt à lui accorder cette revalorisation salariale, Gianluigi Donnarumma ne devrait avoir aucun mal à trouver un nouveau club. La Gazzetta assure en effet que le Real Madrid garderait un œil attentif sur sa situation contractuelle, tout comme le Bayern Munich qui cherche le successeur de Manuel Neuer. En Premier League, il y aurait également Liverpool, mais surtout Manchester United qui pourrait sortir le chéquier pour remplacer un André Onana toujours plus proche d’un départ.