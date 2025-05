Crise avec Mbappé : Le soutien inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques semaines après sa présentation comme nouvelle star du Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé devenait au mois de septembre l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen à 80% avec sa famille. Mais dès la fin de la première saison, une relégation a eu lieu au grand dam des nouveaux actionnaires. De quoi engendrer des critiques que Pierre Ménès ne comprend pas.

Le Stade Malherbe de Caen est passé sous la coupe de Kylian Mbappé et de sa famille par le biais de Coalition Capital en septembre dernier. En effet, le club normand alors pensionnaire de Ligue 2 devenait un bien des Mbappé à 80% après un investissement de 20M€. Néanmoins, la mission sur le plan sportif n'a pas été un succès avec une relégation en National. Pour la première fois depuis 41 ans, le SM Caen ne figurera pas dans le monde professionnel.

«Où en serait le Stade Malherbe de Caen sans l'argent frais injecté par la famille Mbappé ?»

Les critiques ont fusé de part et d'autres depuis la descente officialisée avant même que le rideau ne tombe sur la saison de Ligue 2. Pour Pierre Ménès, il ne faut pas oublier d'où revient le Stade Malherbe de Caen sur le plan économique. « La famille Mbappé à Caen ? C'est évident qu'à la fin il y a eu un échec. C'est incontestable. Maintenant, où en serait le Stade Malherbe de Caen sans l'argent frais injecté par la famille Mbappé ? Probablement que la santé financière du club est meilleure en National que beaucoup de clubs qui sont encore en Ligue 2 cette année ».

«Je trouve ça paradoxal d'aller cracher sur quelqu'un qui vient mettre des sous»

Sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot, l'ancien chroniqueur de Canal+ et journaliste de L'Equipe a défendu le clan Kylian Mbappé et leur projet pour le Stade Malherbe de Caen. En condamnant au passage ceux qui se permettent de cracher sur leur initiative. « C'est peut-être reculer pour mieux sauter et espérer que l'année prochaine Caen remontera en Ligue 2. Je trouve ça paradoxal d'aller cracher sur quelqu'un qui vient mettre des sous dans quelque chose, mais tout n'a pas été bien fait ».