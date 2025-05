Florent Manaudou : C'est officiel avec Elsa Bois !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'était la rumeur qui a énormément fait parler sur la toile pendant la diffusion de Danse avec les stars de février à fin avril : Florent Manaudou et Elsa Bois sont-ils en couple ? La paire de danse finaliste, mais défaite par la chanteuse Lénie, a été l'une des attractions de la 14ème saison. En réponse à un clash avec Michou, le vidéaste Astérion a officialisé l'idylle des deux tourtereaux.

Le 7 février dernier, le premier prime de la 14ème saison de Danse avec les Stars avait lieu. Et au fil des semaines, de par leur complicité sur le parquet, mais également pendant les répétitions filmées par les caméras de TF1, le couple de danseurs Florent Manaudou et Elsa Bois n'a cessé de faire parler sur la toile.

«Ce chien, il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa»

D'ailleurs, certains followers du médaillé olympique et de la danseuse professionnelle ne manquaient pas de relever quelques stories à des endroits similaires des deux personnalités. En parallèle, Elsa Bois se séparait de Michou, vidéaste qu'elle avait rencontré pendant une édition antérieure de Danse avec les stars et avec qui elle est passée de partenaire de danse à partenaire à la ville. Leur fin de relation a été très médiatisée sur les réseaux sociaux. Pendant la dernière journée en date de la Kings League France lundi, Michou réglait ses comptes avec Astérion, un autre vidéaste, au sujet de sa rupture avec Elsa Bois. « Astérion, ce chien, il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. À chaque fois, il disait : "les gars, ne faites pas de harcèlement", et c'était le premier à dire : "Elsa et Michou, franchement, c'est n'importe quoi ».

«Au final, Elsa et Florent se sont mis ensemble»

Astérion n'est pas resté muet. Au cours d'un live, le vidéaste a livré ses vérités tout en officialisant un secret de polichinelle : la relation entre Florent Manaudou et Elsa Bois, toujours pas rendue publique par l'une des parties ou des proches. « La vérité, c'est que j'étais en live et je réagissais à des Gif entre Elsa et Florent Manaudou. Un live massivement partagé. Au final, Elsa et Florent se sont mis ensemble, son ex l'avait humilié devant la France entière et Michou l'a très mal pris ».