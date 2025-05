Florent Manaudou : Elsa Bois, l’énorme humiliation avec son ex !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Discret sur sa vie personnelle, Michou a fait une exception au cours d’un live récent sur Twitch. Le vidéaste a répondu à un influenceur du nom d’Astérion en évoquant sa séparation avec la danseuse Elsa Bois, qui se serait, depuis, rapprochée de Florent Manaudou, son partenaire dans Danse avec les Stars cette saison.

Michou vide son sac en direct

« Astérion, ce chien, il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. À chaque fois, il disait : "les gars, ne faites pas de harcèlement", et c'était le premier à dire : "Elsa et Michou, franchement, c'est n'importe quoi" » a confié Michou.

« Son ex l'avait humilié devant la France entière »

Critiqué, Aristéon a répondu sur les réseaux sociaux. « La vérité, c'est que j'étais en live et je réagissais à des Gif entre Elsa et Florent Manaudou. Un live massivement partagé. Au final, Elsa et Florent se sont mis ensemble, son ex l'avait humilié devant la France entière et Michou l'a très mal pris » a-t-il confié.