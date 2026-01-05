Catastrophe à Paris : Zidane dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 1993, l'équipe de France a vécu l'un des épisodes les plus sombres de son histoire avec cette défaite contre la Bulgarie au Parc des Princes qui l'avait privé du Mondial 1994. Zinedine Zidane est longuement revenu sur cet épisode auquel il a bien failli participer puisqu'il figurait dans les petits papiers de Gérard Houiller à l'époque...

Les faits remontent au 17 novembre 1993 à Paris, au Parc des Princes, où l'équipe de France disputait son dernier match comptant dans les éliminatoires de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis contre la Bulgarie. Les Bleus se sont inclinés à la dernière seconde sur un but d'Emil Kostadinov, ce qui a donc provoqué une catastrophe sportive et l'absence pour le Mondial. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zinedine Zidane a révélé qu'il aurait pu faire partie du groupe à cette époque.

Intertitre 2 Aimé Jacquet, qui était alors l'adjoint de Gérard Houiller, avait des vues sur Zinedine Zidane : « Ce que je sais, c’est qu’Aimé me suivait. Quand l’équipe de France perd contre la Bulgarie en novembre 1993 (1-2, en éliminatoires pour la Coupe du monde 1994), je sais que j’étais suivi avant par Gérard Houllier, au cas où ils aillent à la Coupe du monde aux États-Unis. Aimé était son second. On en a parlé bien après. J’étais dans une liste de 30-35 joueurs potentiels », confie l'ancien numéro 10.