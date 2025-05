F1 - Ferrari : La fin du calvaire pour Lewis Hamilton ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lorsque Lewis Hamilton a fait ses premiers tours de piste à Maranello pendant la pré-saison, le septuple champion du monde devait s'attendre à vivre une acclimatation plus express au niveau des résultats. Car en effet, Ferrari n'y arrive pas. Un seul podium pour Charles Leclerc en six Grands Prix. Champion du monde à quatre reprises, Sebastian Vettel a fait une prédiction qui risque de plaire aux inconditionnels d'Hamilton.

Lewis Hamilton a dû se contenter d'une 8ème place au classement final du Grand Prix de Miami dimanche dernier. Le 6ème week-end de course de la saison de Formule 1 s'est une fois de plus conclu par l'absence du pilote Ferrari sur le podium. D'ailleurs, son coéquipier Charles Leclerc a accroché une place sur le podium qu'à une seule reprise cette saison : sur le circuit de Djeddah en Arabie saoudite (3ème derrière Max Verstappen et Oscar Piastri).

«Ferrari n'est pas aussi forte que lui et beaucoup d'autres le souhaiteraient»

Le mariage tant attendu entre Lewis Hamilton et la Scuderia n'est pas idyllique si l'on se focalise sur les performances du pilote et de la monoplace SF-25. D'ailleurs, Charles Leclerc avait révélé pendant les qualifications de ce Grand Prix de Miami qu'il ne pouvait pas tirer une meilleure performance de la voiture. Le septuple champion du monde ne vit pas un rêve éveillé chez Ferrari cette saison, mais la gestion de la situation d'Hamilton a été soulignée par Sebastian Vettel sur RTL. « Il n'a pas eu un départ de rêve, mais je pense qu'il a eu une approche très réaliste. Même si les choses ne vont pas bien en ce moment, vous pouvez voir qu'il sait comment gérer son expérience et la situation. Je pense qu'en ce moment, Ferrari n'est pas aussi forte que lui et beaucoup d'autres le souhaiteraient ».

«Si quelqu'un peut réussir, c'est lui»

Le pilote retraité aux quatre couronnes mondiales, dans des propos relayés par Formula Passion, reconnaît que Ferrari déçoit Lewis Hamilton, mais également les Tifosi et la Scuderia. Cependant, le pilote britannique renversera à terme la situation selon Sebastian Vettel. « On ne peut pas toujours choisir, mais il a connu des hauts et des bas. Si quelqu'un peut réussir, c'est lui. Bien sûr, je croise les doigts pour Lewis : j'ai couru avec lui tout au long de ma carrière en Formule 1, nous sommes donc très proches ».